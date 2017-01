Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, coppia indivisibile

11:16 - Belle, sensuali e amiche del cuore, Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis sono inseparabili. Dai tempi del bancone di Striscia, le due ex veline non riescono a stare troppo lontane l'una dall'altra. Che sia per allenarsi a Krav Maga o per un evento mondano, Eli e Maddy si comportano come una vera coppia di fatto. Eccole sorridenti e di nero vestite alla presentazione di una nuova linea di gioielli.

La Canalis sorride ai flash avvolta in un abitino nero borchiato che sottolinea delicato le sue forme, mentre lo sguardo dolce ricorda a tutti che, finalmente, anche lei ha trovato l'amore. Il suo fidanzato, l'ortopedico Brian Perri riesce a rasserenarla e, questa love story sembra giovare anche alla sua già notevole bellezza.



Sposata e felice Maddalena Corvaglia che, grazie alla scollatura profonda dell'abito, mostra orgogliosa il suo florido décolleté. Sempre insieme, anche quando è il "lavoro" che lo chiede, la bionda della coppia posta una foto social con una vera dichiarazione d'amicizia per la mora, "Io e la mia sorellina sarda" cinguetta a commento del bacio affettuoso tra le due.