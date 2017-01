Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, che ricordi!

13:58 - Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia sono passate dal bancone al muretto. Over 30 bollenti, la bionda e la mora sono rimaste amiche dopo l'esperienza televisiva da veline. Solo rivalità nel mondo dello spettacolo? Loro sorridono intrecciando le gambe e ricordano i loro momenti hot dei tempi passati. Ma all'occasione sono pronte a darsele di santa ragione...

Recentemente Elisabetta ha postato su Instagram una conversazione via smartphone in cui si mettono d'accordo per fare krav maga. Forse l'amicizia passa anche per le botte... Anche la forma fisica trae vantaggio da calci e pugni. Maddalena ha 33 anni e un figlio mentre Elisabetta ne ha 35, eppure sono un sogno erotico del maschio italico proprio come quando facevano gli "stacchetti" a "Striscia la notizia".