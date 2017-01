Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, che legnate di prima mattina!

11:13 - Lo avevano promesso che se le sarebbero date di santa ragione e sono state di parola. “Legnate di prima mattina con Maddalena Corvaglia” cinguetta Elisabetta Canalis mostrando tre video social in cui lei e l'ex compagna di bancone si sfidano durante una lezione di Krav Maga. “Su la guardia Corvaglia sennò la sarda mena! - replica la bionda – Meno male che ci vogliamo bene, perché altrimenti...”.

Elisabetta, leggings e top con la pancia scoperta, è davvero scatenata: partono calci e pugni diretti al viso e alla fine atterra l'amica, che però sembra non incassare silenziosamente, ma attacca prontamente. Non risparmiano colpi le due, ma a controllare che non si facciano male davvero c'è l'istruttrice che le segue e corregge le loro posizioni.



Ora che la Canalis è tornata in Italia, la coppia di ex veline si è davvero ritrovata: tra pose da ragazze del muretto, ricordi bollenti e appuntamenti sportivi. Chissà che anche Eli segua le orme dell'amica (sposata con Stef Burn e mamma di Jamie Carlyn ) e decida di accasarsi e metter su famiglia...