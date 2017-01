Elisabetta Canalis: "Brian amo tutto di me"

12:00 - Innamorata, sensibile, dolce. Vive in un mini appartamento senza nemmeno la lavatrice. "Io sono così: un’'anima divisa in due. Sono un'’eterna single, che dorme abbracciata ai suoi cani per non sentirsi sola”". Elisabetta Canalis parla a Grazia della sua vita e del nuovo amore: "È una persona (si chiama Brian Perri, ndr) che mi dà molta sicurezza. Con lui sono riuscita a mostrare una parte di me che nessun altro ha visto. E che lui ama”".

“Ho avuto storie molto brevi, tranne due. E sono stata a lungo sola, anche se vengo sempre paparazzata con un uomo accanto”. “La verità è che, quando inizio un rapporto, mi assicuro sempre che ci siano le vie d'’uscita. Guardo dove c’'è scritto ‘Exit’ e nel giro di una settimana so già dirti quando infilerò quella porta”” continua la Canalis. ““Io appaio forte, allegra. Ma sono anche fragile, buia, ansiosa” - confida la showgirl - “Non ho mai pensato che un uomo potesse amare cose che io non sopporto di me. E, invece, con lui sono riuscita a non nasconderle. E lui è riuscito a dirmi che vado bene così come sono. Lui sa parlare di sé, sa raccontare i sentimenti””.



“Di sicuro l’'uomo con cui sceglierò di legarmi per la vita dovrà molto agli amori che ho avuto, soprattutto negli ultimi anni. Mi hanno insegnato a essere più adulta, meno egoista, meno gelosa””. Ora per lei l'’amore ha un altro significato: “”È stare bene, non avere ansie, non sentirti mai meno di quello che sei. Adesso ho un uomo che ama ‘l'’intero pacchetto’: Elisabetta così come è”.



“Capitolo figli: vedo molte mie amiche diventare mamme ed essere felici. E soprattutto migliori. Chissà, magari... Un matrimonio lo vorrei di sicuro. Trovo che sposarsi sia bellissimo, un miracolo, una gioia. Chissà se mi capiterà””, conclude.