Elisabetta Canalis bacia il suo Brian

15:14 - Altro che "reunion" con Bobo Vieri! Per mettere a tacere le voci di un ritorno di fiamma con il suo ex, Elisabetta Canalis, tornata a New York dopo la conduzione di Zelig a Milano, posta uno scatto inequivocabile: un bacio appassionato con Brian Perri, il medico ortopedico con il quale l'ex velina si accompagna da qualche settimana.

"Qualcuno mi ha fatto la sorpresa più bella del mondo! I am the happiest girl on earth right now! nyc" cinguetta Eli, che, da poco rientrata in America, dopo l'intervallo milanese per impegni professionali, non ha perso tempo e prima di andare nella sua casa di Los Angeles ha fatto un salto a New York dal suo nuovo fidanzato.



La sorpresa si suppone provenga proprio da lui e Eli lo bacia appassionatamente per ringraziarlo. Felice, anzi la più felice della terra, come dice lei stessa e innamorata quindi, a quanto sembra, di questo aitante medico ortopedico, tale Brian Perri, con cui già qualche settimana fa aveva posato in spiaggia a Miami Beach. Altro non si sa, se non che le voci di un riavvicinamento a Milano con Bobo Vieri, ben vista a dire il vero da moltissimi, sono solo voci senza fondamento.