Elisabetta Canalis, album di ricordi... bollenti

09:57 - Un fisico da schianto, la pelle dorata dal sole e un'estate che non c'è più. Tempo di ricordi e di nostalgie social per Elisabetta Canalis, che su Instagram posta scatti mozzafiato di una vacanza a Los Cabos del 2011. In bikini l'ex velina sfoggia le sue curve mozzafiato, che tali sono rimaste anche dopo due anni.

Con lei gli amici più cari, tra cui Lucy Manenti, Cristina Carola, Luchino e Mauro Situra, hair stylist di Aldo Coppola. Memorie di una vacanza indimenticabile, tra mare, spiaggia e divertimento, che la bellissima showgirl recupera dal passato: "Memorie da Los Cabos 2011. Lucy Manenti, Luchino @criccigio @maurositura Mi mancano quei giorni trascorsi tutti insieme, amici", cinguetta Eli. Che la sexy ex velina si cominci a sentire sola lassù in America? dalle sue continue apparizioni pubbliche e social sembrerebbe proprio di no, ma intanto non si sa più nulla della sua presunta love story con Maccio Capatonda e se la sua vita professionale pare andar a gonfie vele, sul fronte affettivo forse Miss Canalis comincia a sentire il bisogno di avere qualcuno accanto... E allora per ora ben vengano i ricordi con gli amici. L'inverno è alle porte, un po' di memorie aiuteranno a riscaldare le fredde giornate che l'aspettano.