Elena Santarelli, pancino sospetto

13:49 - "Non sono incinta,ho solo mangiato 8 polpette prima di andare in scena,ma non ho bevuto ;-)" sottolinea premurosa Elena Santarelli. Eppure... Quel pancino è sospetto e sembra nascondere qualcosa in più di una semplice abbuffata di cibo fatto in casa. Il matrimonio con Bernardo Corradi si avvicina, che i due abbiano voluto farsi un regalo "speciale"?

Magari è solo la lontananza dai suoi uomini che spinge la Santarelli a concedersi qualche sfizio in più: la tournée teatrale di "Quando la moglie è in vacanza" la porta in giro per l'Italia e lei cinguetta frasi romantiche al calciatore e al piccolo Giacomo. Sarà solo un'indigestione eppure i più maliziosi ci vedono dell'altro. In fondo, anche Melissa Satta aveva giustificato il suo pancino con un laconico:"Ho solo mangiato troppi muffin", per poi svelare su Twitter di aspettare un figlio dal compagno Kevin Prince Boateng. Insomma, il trucco c'è e inizia a vedersi? Oppure è davvero un'innocente sgarro alla dieta? Il post chiarificatore arriva dalla diretta interessata che nella foto che la in ottima forma e col ventre piattissimo commenta sorridente:"Ho digerito le polpette!".