Elena Santarelli, gambe da sogno

10:42 - La bellezza di Elena Santarelli torreggia su gambe spettacolari. Un antipasto sexy dal backstage del servizio fotografico per cui la modella sta posando per "Maxim". Il body nero sgambato fa risaltare la perfezione della pelle lattea. E i piedi con le unghie laccate di nero sono ancora più sexy costretti nei sandali fetish con le fibbie di pelle che arrivano fino alla caviglia.

Solo un particolare del fisico da sballo di Elena che, però, spiega ai suoi fan di Instagram, non si è accontentata solo dei doni di natura: "I muscoletti se non si lavora in palestra non vengono fuori".