Doutzen Kroes, un "angelo" dai segreti piccanti

11:22 - Scatti bollenti per l'angelo olandese di "Victoria's Secret" Doutzen Kroes, che su Facebook ha pubblicato un suo nudo integrale di schiena. "Quello che succede su Skype resta su Skype! Ok..?" ha commentato la modella, indirizzando la foto osè al maritino Sunnery James. Per una volta, però, non è stato solo il consorte a beneficiare delle sue grazie ma anche i fan, che hanno invaso il social network con apprezzamenti piccanti.

Doutzen è una degli angeli di Victoria's Secret più richieste del momento. E così, visto che la carriera la tiene a volte lontano dal marito, la modella cerca di mantenere viva la passione improvvisando strip-tease a distanza tramite Skype. Questa volta però la Kroes ha lasciato socchiusa la porta, per condividere anche con i fan i suoi piccanti segreti coniugali.