Debora Salvalaggio in infradito a dicembre

11:04 - Debora Salvalaggio ha fatto proprio il detto "per essere belle bisogna soffrire". La showgirl, dopo aver laccato le unghie dei piedi di un bordeaux, pur di non rovinare la pedicure si aggira per le strade fredde di Milano indossando solo un paio di infradito. Un po' imbarazzata per essere stata beccata dai paparazzi, l'ex naufraga continua, però, imperterrita a fare shopping.

Alla faccia delle correnti artiche e delle temperature vicine allo zero della città meneghina, Debora sceglie le calzature estive per eccellenza. Un piedino nudo che farà piacere ai suoi fan feticisti. Peccato, però, che il colore della pelle stia virando pericolosamente verso il viola...