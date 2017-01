David Beckham penzola sui tetti di Londra

10:14 - Cosa non si fa per essere un sex symbol... David Beckham penzola come un salame sui tetti di Londra. Per la gloria, certo, ma anche per soldi. Nell'ennesimo spot che lo vede in mutande (con aderenza ad hoc sulle notevoli doti), il calciatore sembra alle prese con una seduta di bondage estremo. Ma le fan stiano tranquille, il fisico dello Spice Boy è assicurato da un'imbracatura e da un sistema di carrucole.

- Mentre Beckham si dà da fare nel grigio cielo londinese per H&M, nel Belpaese si moltiplicano i suoi discepoli. Stefano De Martino sembra quasi fargli il verso: stessa posa e bianco e nero in boxer per uno shooting pubblicitario. Tra il serio e il faceto, posta su Twitter foto in mutande anche Francesco Facchinetti. Muscoli in vista e tatuaggi sulla pelle per il figlio d'arte che, guardandosi allo specchio, si è accorto di essere un bimbominkia...