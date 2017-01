Da Gigi Buffon a Giorgia Palmas, tutti in pista

11:33 - Quando inizia a fare freddo è tempo di andare in montagna. Il fascino della neve e delle piste è un richiamo irresistibile per i vip che, coperti per bene dai piumini glam, si trasferiscono nelle mete più cool. Anche quest'anno Courmayeur rimane la meta più gettonata: da Alba Parietti in tenuta da sci alla Santanchè che passeggia col compagno Sallusti, e cane al seguito, per le viuzze della cittadina.

Presenti anche Gigi Buffon e famiglia. La bella Alena cammina avanti seguita dai due bambini mentre il portiere della Juve osserva ammirato tutta la combriccola. Anche Pirlo si lascia attrarre dal fascino delle Alpi, anche preferisci gli eventi mondani serali. Prove di sci per Stefano Gabbana che, di nero vestito, spicca sulla poca neve che c'è sulle piste. Giorgia Palmas, invece, si concede un ultimo selfie prima di scendere velocissima sulla tavola.



Divertite e divertenti, invece, alcune showgirl del piccolo schermo. L'ex velina mora, Alessia Reato, sfoggia un sorriso entusiasta sul bianco sfondo delle piste di Livigno. Roberta Morise non resiste e si "tuffa" nel manto soffice della prima neve di Gubbio. Fiammetta Cicogna, da brava sportiva, rispolvera lo snowboard e si dedica al freestyle a Madonna di Campiglio. Settimana bianca in famiglia per Samantha De Grenet, che tra amici e il piccolo Brando, si concede un po' di sano divertimento all'aria aperta. Niente piste per Heidi Klum che, invece, opta per un più sicuro pattinaggio sul ghiaccio: lei, con quelle perfette gambe chilometriche, ci lavora.