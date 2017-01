Da Federica Pellegrini a Melissa Satta, voglia di tenerezze

13:21 - Federica Pellegrini ci dorme insieme: “Vi presento Furby!!il migliore amico delle donne!!nn mangia nn sporca e dorme un sacco!!!ah ah ah !!!”, cinguetta la campionessa di nuoto, Melissa Satta posta uno scatto insieme alla nipote e al simpatetico pupazzetto peloso. C'è voglia di tenerezza nello showbiz e le vip sembrano tutte aver bisogno di morbide coccole...

Tutti pazzi per i Furby, i coloratissimi e pelosissimi cuccioli elettronici, tanto in voga negli anni '90 e tornati adesso in auge con un look tutto nuovo. I vip li trovano irresistibili, al di qua e al di là dell’Oceano. I membri della boy band del momento, i One Direction, ne possiedono uno e da noi oltre a Federica Pellegrini e Melissa Satta, anche Carlotta Ferlito, Filippa Lagerbäck e Alessia Marcuzzi sono state colpite dalla Furby mania. I partner non bastano più e così le star si consolano con i peluches!