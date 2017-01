Da Christian Abbiati ad Alba Parietti i vip vanno pazzi per Courmayeur

13:02 - Cortina D'Ampezzo è off limits per neve e così il buen retiro vip per le vacanze di Natale sulla neve diventa la bella Courmayeur. Da Christian Abbiati ad Alba Parietti, passando per Ignazio La Russa e Leonardo Bonucci, tutti sembrano impazzire per la cittadina valdostana.

A due passi dal Monte Bianco a Courmayeur si ritrovano calciatori, politici,showgirl e soubrette, soli o in compagnia di tutta la famiglia. Sciare è la parola d'ordine per la parietti e per Bonucci, ma va bene anche passeggiare sulla neve o per le vie della città per lo shopping. Quel che conta è esserci!