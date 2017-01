Da Belen alla Marini: tutti i sì dello showbiz

11:36 - Il 2013 resterà per sempre l'anno del matrimonio di Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Nessuna cerimonia, per quanto sfarzosa, potrà competere con il tam tam creato dalla coppia. Tra servizi in esclusiva, cambio d'abito, location e polemiche, delle nozze dei DeMartinez si sa praticamente tutto. Ma non sono gli unici ad essere arrivati all'altare quest'anno.

Valeria Marini , coperta di pizzo e merletti, è convolata a nozze con l'imprenditore Giovanni Cottone. Gaia De Laurentiis ha finalmente detto sì al suo compagno, il neuropsichiatra infantile Ignazio Ardizzone dal quale ha avuto due figli. Gran fasto anche per l'ex gieffina Guendalina Tavassi che, dopo un fidanzamento lampo, si è sposata con Umberto D'Aponte. Matrimonio esotico, invece, per Nina Moric: per dire di sì a Massimilano Dossi è volata fino in Cambogia .



Molto più discreto il cantante Luciano Ligabue : lui ha scelto il rito civile per ufficializzare l'unione con la compagna Roberta Pizzo. Nozze principesche, è il caso di dirlo, quelle di Andrea Casiraghi e Tatiana Santo Domingo : l'intero principato di Monaco ha festeggiato la loro unione. Matrimonio in spiaggia per l'attrice Bianca Guaccero che, dopo la firma in comune, ha voluto una cerimonia romantica per l'happy ending con Dario Acocella. Nel mondo del calcio invece sono ben due gli allenatori che si sono assicuarti la panchina domestica. L'ex allenatore del Milan, Leonardo, si è sposato con la giornalista Anna Billò mentre Antonio Conte, finalmente, ha detto di sì alla sua Elisabetta.