Cristina Parodi, ultimo sole in Brasile

10:36 - "Ultimo tramonto in Brasile . Annaffiato di caipirinha ...e un po' di saudade" cinguetta malinconica Cristina Parodi. La sua vacanza in Brasile è finita: tra lavoro e bagni di sole, la giornalista si è concessa un po' di relax al caldo in questo freddo mese di novembre. Un bikini inaspettato dato che raramente la Parodi si concede in questa mise ai suoi followers.

Niente stacco di coscia o décolleté in primo piano: la giornalista non cade nel tranello dell'esibizionismo social e lascia ad altre showgirl il compito di stupire con fisici mozzafiato. Lei si limita a sorridere, indossando grandi occhiali da sole, con una foto che la riprende dal basso e mette in primo piano la fascia coloratissima del bikini. Nessun eccesso, è vero, ma quel pizzico di vanità che non guasta:"Mi dicono che in Italia si gela. Allora prima di tornare mi ricarico un po' .... Baci dal Brasile" ed ecco che il due pezzi si trasforma in una necessità.