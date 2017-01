Cristina De Pin e Riccardo Montolivo presto sposi

09:27 - Dopo cinque anni di amore la proposta, finalmente, è arrivata. Inaspettata però, perfino per lei. Riccardo Montolivo, pochi giorni prima del loro anniversario, ha portato fuori a cena la sua Cristina De Pin, in un castello per una "serata romantica". Dopo cena si è inginocchiato e, solitario alla mano, le ha chiesto:"Vuoi sposarmi?". Lei, emozionatissima, con le lacrime agli occhi ha risposto "Sì".

La data non è ancora stata fissata ma il capitano del Milan ha le idee chiare:"Ci sposeremo nella prima finestra utile del 2014", tra la fine del Campionato e la possibile chiamata ai Mondiali, insomma. Cinque anni di fidanzamento e tre di convivenza, non si può certo dire che sia stato un passo affrettato. In un'intervista a Vanity Fair il capitano ha confessato che si sentiva pronto a "creare una famiglia. E per me significa partire in due, con una promessa d'amore seria". Lei, ex playmate dalle forme sinuose, parla del giorno delle nozze come "una cerimonia intima, un abbraccio pieno di affetto. Nulla di sfarzoso".



"La storia con Cristina è stato un colpo di fulmine - ha raccontato Riccardo - A fine serata ho pensato "E' la donna giusta". E non ho mai smesso di crederci". Cristina, invece, era molto più scettica:"Avevo parecchi pregiudizi sulla categoria "calciatore". Io pensavo:questo è il classico belloccio che ci vuole provare e che pensa di riuscirci in un batter d'occhio. Invece...". Una storia partita lenta ma che sta andando nella giusta direzione. E a chi chiede se sono pronti ad "allargare la famiglia", la De Pin risponde:"Riccardo ha più fretta di me. Anch'io voglio un figlio ma... Prendiamoci i nostri tempi, godiamoci ancora la nostra intimità, poi i bambini arriveranno".