Cristina Capotondi struccata e triste

12:23 - Pochi giorni fa i paparazzi l'avevano fotografata mentre discuteva animatamente con il fidanzato Andrea Pezzi in una stazione. Adesso Cristiana Capotondi non riesce ad evitare i flash che la immortalano in aeroporto sola, struccata e decisamente a terra con l'umore, anzi a "pezzi".

E se dopo la lite in stazione le voci di una crisi di coppia si erano fatte più insistenti, queste immagini non fanno che rafforzare il gossip. L'attrice appare letteralmente a "pezzi", il volto triste, senza un filo di trucco, i capelli raccolti e un po' disordinati, il look scialbo, di chi non si preoccupa del proprio aspetto perché ha altro a cui pensare.



E la Capotondi potrebbe avere ben altri temi di cui occuparsi. In primo luogo la sua storia con l'ex vj di Mtv, con cui è insieme dal 2009, ma con il quale la relazione pare essere arrivata ad un punto di svolta. Tra gli argomenti più "bollenti", che avrebbero fatto scattare la crisi ci sarebbe la gelosia di Pezzi per la bella Cristiana, pizzicata in atteggiamenti affettuosi con l'amico e collega Riccardo Scamarcio.



Lei non parla, non commenta e si chiude a riccio. Ma è il suo corpo a parlare, quel volto cupo, senza un filo di make up, quella valigia trascinata in solitudine all'aeroporto, pesante come la tristezza che pare avere nel cuore.