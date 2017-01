Cristina Buccino, abito rosso e scollo da diva

11:47 - Scollo mozzafiato in un abito rosso da diva che fascia tutte le sue forme. Cristina Buccino, ex professoressa de L'Eredità, ammalia i suoi follower mentre posa davanti all'obiettivo. Sensuale e provocante, Cristina sa come stuzzicare gli uomini anche se, da quest'estate, non ha nessuno al suo fianco. Dopo la fine della love story con Claudio D'Alessio, il cuore della showgirl sembra essere inconquistabile.

Eppure lei ha tutte le carte in regola per trovare un nuovo fidanzato: bella, formosa, maliziosa quanto basta e decisamente sexy. Mentre gioca a fare la diva, la scollatura dell'abito si sposta un po', giusto il tempo di far cadere lo sguardo sul seno prosperoso, offrendo una visuale a dir poco allettante.