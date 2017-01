Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi ai ferri corti

10:10 - Muso lungo, braccia conserte e occhi al cielo: così Cristiana Capotondi risponde al sermone che le sta facendo il suo fidanzato Andrea Pezzi. I due, fermi in stazione a Roma, stanno discutendo animatamente mentre aspettano un treno per Milano. Lui, visibilmente polemico, si agita e gesticola. Lei, di tutta risposta, incrocia le braccia e distoglie lo sguardo. E' chiaro che per la coppia non è proprio un momento d'oro.

Paparazzati da Novella 2000, questo litigio non fa che affermare quello che i più sospettano da tempo: tra i due è crisi. Insieme dal 2009, l'attrice e l'ex vj di Mtv è un po' che non si fanno vedere insieme felici. La Capotondi, trincerata dietro la sua proverbiale riservatezza, si giustifica dicendo che di lui non parla nemmeno alle amiche. Pezzi di cose da dire sembra averne molte, invece.



Secondo il settimanale a scatenare le ire del fidanzato sarebbe la gelosia. La bella Cristiana, infatti, impegnata su diversi set, è stata pizzicata in atteggiamenti affettuosi con Riccardo Scamarcio, amico di vecchia data dell'attrice e fidanzatissimo con Valeria Golino. Lei minimizza ma Pezzi sembra proprio non volerne sapere. A salvare in corner la Capotondi arriva il treno: l'attrice sale senza nemmeno voltarsi a salutare.