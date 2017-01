Cougar alla riscossa, quando lui è più giovane

11:32 - Non ci sono più le signore che, passati gli "anta", si rassegnano alle pance molli e alla capigliatura canuta degli uomini attempati. Adesso le donne un po' agées privilegiano gli uomini dal volto fresco e dal fisico scolpito, per niente spaventate dal fatto che abbiano dozzine di primavere in meno. Nello showbiz, hanno fatto questa scelta Viola Valentino e Pamela Prati ma anche Antonella Clerici e Lory Del Santo.

La over 60 Viola Valentino ha riscoperto l'amore con Francesco Antinucci che di anni ne ha 31. I due, che hanno 33 anni di differenza, convivono con la cagnolina Rosetta. Si sono confessati a "Domenica Live" e al "Settimanale Nuovo". Pamela Prati che, a 55 anni, regala ancora nudi da far invidia alle ventenni, ha una love story con Francesco, di 30 anni. Anche qui, la confessione passa per la trasmissione domenicale condotta da Barbara d'Urso. La starlette del Bagaglino ha detto sorridendo: "Lui è un figo ma, certo, gli è andata di lusso pure a lui". La 55enne Lory Del Santo è ormai una donna cougar d'abitudine, a lei i coetanei proprio non piacciono. Trentaquattro anni la separano dal suo attuale compagno, Marco Cucolo, che ha già "presentato in società" nei salotti del piccolo schermo.



La televisione non ha portato bene, invece, alla liaison tra Corinne Clery e Angelo Costabile. La coppia è "scoppiata" dopo la partecipazione al reality "Pechino Express". Il 35enne ha dichiarato a "Oggi": "Sa perché mi ha buttato fuori di casa? Perché gli spettatori solidarizzavano con me". L’ex sogno erotico degli italiani, ormai 63enne, è stata addirittura ribattezzata "Sclery" dagli internauti per gli scatti d'ira all'indirizzo del fidanzato...



Dopo una serie di tira e molla sembra aver ritrovato l'armonia, la love story tra la conduttrice Antonella Clerici, 50enne, e il compagno Eddie Martens che ha 13 anni in meno. Va avanti a gonfie vele, invece, la storia d'amore tra l'attrice 47enne Valeria Golino e il collega 34enne Riccardo Scamarcio. Insieme da sette anni, i due condividono anche progetti professionali, lui è stato produttore di “Miele” il primo film da regista di Valeria. La perennemente in bikini, Rita Rusic a 43 anni si gode le spiagge degli Stati Uniti in compagnia del suo toy boy Riccardo, di 13 anni più giovane e originario di Caracas. Nello showbiz d'Oltreoceano, le donne "mature" che cercano la compagnia di uomini più giovani si trovano soprattutto nel mondo del pop. L'ultimo dei toy boy di Madonna (55) è il ballerino 28enne Brahim Zaibat ma la loro storia è arrivata al capolinea. Un ballerino più giovane anche per la 44enne Jennifer Lopez che ha scelto come partner il 25enne Casper Smart.