Costanza Caracciolo adesso sta con Primo Reggiani

12:24 - Dal bancone di Striscia ad una scuola di recitazione romana, da un calciatore ad un attore. Costanza Caracciolo, l'ex velina bionda del tg satirico ha cambiato vita. Da poco si è trasferita a Roma dove studia per diventare un'attrice e dopo aver lasciato Alessandro Fogacci pare abbia adesso una relazione con Primo Reggiani, ex di Martina Stella.

L'ex velina, in questi giorni in Sicilia per trascorrere il Natale con la famiglia, non conferma e intervistata da Settimanale Nuovo liquida il gossip con un "no comment", che rivela più di quanto non vorrebbe. I paparazzi intanto continuano ad immortalarli insieme, cocktail, passeggiate insieme, risate e tanta complicità. Cauti ma complici i due stanno attenti a non fare passi e mosse falsi. L'intesa che c'è tra loro però è tangibile e il gossip si alimenta da solo. Costy si è da poco trasferita a Roma per cominciare una scuola di recitazione. Dopo Striscia la notizia e Pechino Express, l'ex velina, che ha da poco lasciato Alessandro Fogacci dopo una storia durata 4 anni, ha deciso che vuole darsi al cinema. E quale migliore occasione per provare dal vivo cosa significa essere attori se non frequentandone uno? E' proprio nella Capitale che la Caracciolo ha conosciuto Primo Reggiani. Da cosa nasce cosa.