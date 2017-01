Coppie in bilico:chi scoppia prima?

11:44 - Novembre, tempo di bilanci, di tirare le somme anche nel mondo dello showbiz. Se il 2013 sarà ricordato soprattutto per il matrimonio dell'anno, quello tra Belen e Stefano De Martino, non è detto che tutte le coppie arriveranno a scambiarsi i regali di Natale. La prima sul procinto di scoppiare è quella tra Nina Moric e Massimiliano Dossi che, in un eterno tira e molla via social, non sembrano trovare pace.

Sposati in Cambogia ad agosto, l'amore tra i due sembra al capolinea. Prima l'annuncio su Twitter poi la smentita su Instagram, di questa liason nessuno sembra capire nulla. I due, una versione ufficiale, non l'hanno ancora data.

A far sospettare una rottura imminente anche Giorgia Surina e Nicolas Vaporidis. Tra litigi e biondini misteriosi, la coppia ha prestato il fianco a più di una voce su una loro possibile separazione dopo aver appena festeggiato il primo anno di matrimonio. Sarà davvero così o è tutta colpa delle malelingue?



"L'amore non è bello se non è litigarello" sembra, invece, il motto di Andrea Pezzi e Cristiana Capotondi. Pizzicati in stazione a Roma evidentemente inalberati, lei ha finito per prendere il treno da sola lasciando il conduttore sul binario. Altra storia quella di Marco Bocci ed Emma Marrone, dati per spacciati fin da subito. Lei nega, parla di un "amore felice" eppure i due non si vedono insieme da quest'estate quando, tra l'altro, parevano davvero affiatati. D'altronde tra gli impegni del set e quelli del tour non deve essere facile trovare un momento libero.



Coppia novella anche quella di Raffaella Fico, fresca di calendario super sexy, e Gianluca Tozzi. La showgirl non vuole parlare della sua vita privata, dopo la precedente cantonata col Balo eppure tra i due sembra mancare la giusta intesa. A sorpresa anche Costanza Caracciolo sembra essere in crisi. Paparazzata in atteggiamenti un po' troppo carini con l'attore Primo Reggiani sembra aver messo in panchina il suo Alessandro Fogacci.