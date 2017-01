Claudia Romani, senza slip in perizoma? L'effetto è lo stesso

11:03 - Rieccola, stesso look e stesso lato B mozzafiato per Claudia Romani. Che per le strade di Miami pare passi tutto il suo tempo, tra passeggiate sexy in minigonna con perizoma a effetto "no slip" o sulla spiaggia ammiccante in micro bikini

Delizia per i suoi fan e per i paparazzi, che si divertono non poco ad immortalare le curve conturbanti della modella abruzzese. Lei non fa la modesta. Sorride all'obiettivo, ammicca, posa come se fosse perennemente sul set di uno shooting fotografico. Come una vera diva, la cui prima necessità non è sicuramente l'intimo, visto che sotto la micro gonnellina fasciante non sembra esserci nulla. Il perizoma è così minimal che l'effetto è da cardiopalma, come se non ci fosse.

E quel lato B scultoreo, intravisto e immaginato, è un vero e proprio godimento per gli occhi e per la fantasia erotica dei suoi fans.