Claudia Romani fa la vamp al parco

11:22 - La modella Claudia Romani è un'habitué del perizoma. Per una volta, però, priva gli ammiratori della vista del suo fondoschiena abbondante per fasciare il dérrière in un abitino stretto. In posa per un servizio fotografico, la mannequin aquilana di casa a Miami si atteggia a vamp sotto il sole della Florida.

Diversa dalle altre donne da sfilata, Claudia rappresenta la tipica bellezza italiana all'estero. Bruna e formosa non perde occasione di mostrare il sedere con l'orlo della mini sempre un po' troppo corto. Stavolta, però, la gonna, seppur mini, è sufficiente a coprire le curve. Prorompente, Claudia si accovaccia nell'arredo urbano di un parco in maniera lasciva. Eccola sensuale, sdraiata con lo sfondo di palme rinsecchite.