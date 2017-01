Claudia Romani e il lato che conta

12:50 - Il lato B è il suo biglietto da visita. E Claudia Romani lo sfodera ogni volta che può, specie se c'è un paparazzo in vista. Questa volta la mora modella aquilana, naturalizzata americana, invece che col solito bikini stringato posa in shorts di jeans inguinali e canotta. L'effetto però è sempre quello: fondoschiena in primo piano, che buca l'obiettivo. Tutto curve sexy e provocanti. Un vero capolavoro di forme, non un semplice biglietto...una garanzia!