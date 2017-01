Claudia Romani augura Buon Natale... col lato B

10:07 - Un bikini verde, minimal quanto basta per dare sfoggio dei suoi lati più hot e il cappello da Babbo Natale in testa. Claudia Romani non si smentisce nemmeno a ridosso delle feste e sotto il sole perenne di Miami rieccola in spiaggia, stesse pose sexy, stesse curve conturbanti.

Altro che freddo inverno! Per la modella abruzzese è sempre estate e dalla Florida, dove è di casa, Claudia ammicca e posa, un giorno sì e un giorno no. I paparazzi non le tolgono l'obiettivo di dosso, lei non aspetta altro. Per nulla infastidita si gode i suoi momenti di gloria e gioca le sue carte vincenti: un corpo mozzafiato e forme da far girare la testa. Buon Natale da Claudia Romani.