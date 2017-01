Claudia Galanti, pose sexy sotto il piumone

10:35 - Mamma tra pochi mesi ma nemmeno un calo di sex appeal. Claudia Galanti si fa immortalare dal compagno Arnaud Mimran senza veli, coperta solo dal piumone. Acconciatura e trucco ancora intatti, orecchini e collana di diamanti ancora al loro posto, Claudia lascia intravedere le gambe e la curva del sedere, facendo intuire che, oltre agli accessori, non indossa nulla.

Che la maternità non abbia tolto nulla alla sua sensualità è chiaro da tutte le sue foto social. Shooting, prove trucco, foto davanti allo specchio e abiti sempre impeccabili che sottolineano un fisico che di ingrassare non ha proprio alcuna intenzione. Certo, paparazzata anche la Galanti ha mostrato un attimo di cedimento e due buchini di cellulite, ma questo scatto bollente fa passare tutti in secondo piano. Maliziosa, accanto alla foto cinguetta ai suoi followers "Ho sempre ammesso di lasciarmi prendere dalla passione!!!". Il messaggio è chiaro. La conclusione della serata... anche!