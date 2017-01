Claudia Galanti, pancione sotto il sole

13:06 - Splendida, in perfetta forma e con il pancione di quasi sette mesi in bella vista Claudia Galanti posta uno scatto in bikini da Marrakech, dove sta trascorrendo le vacanze di Natale con tutta la famiglia. Il conto alla rovescia sta per cominciare!

Le mani sulla pancia, sdraiata su un lettino sotto il solleone del Marocco, la showgirl paraguaiana, sfoggia curve strepitose, e a dire il vero non sembra proprio essere già così avanti con la gravidanza, ma il cinguettio felice non lascia dubbi: "To feel your creation move inside of you is a feeling like no other. I guarantee u .... -4 days almost 7 months !!!marrakesch sun familytime vacation babysoon pin-up". Anche se già alla terza gravidanza per la Galanti la sensazione meravigliosa di sentire una nuova creatura muoversi dentro di sè resta un'emozione incomparabile.



Poi rieccola con un camicione colorato al mercato della città africana e ancora alle prese con pentole e fornelli per preparare il pranzo di Natale. Giunta al terzo pancione la showgirl è più bella e sensuale che mai. Una mamma che merita un vero e proprio applauso!