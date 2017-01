Claudia Galanti, mamma sempre più social

00:00 - Claudia Galanti è una mamma sempre più social! Dal primo giorno di scuola di Liam, allo shooting con la piccola Tal Harlow fino all'ecografia del futuro nascituro, tutto viene prontamente pubblicato su Instagram. La modella ha deciso di condividere proprio tutto con i suoi followers. "Non vedo l'ora di vederti", cinguetta la bella Claudia, che con il futuro nascituro diventa mamma per la terza volta.

Innamoratissima del suo Arnaud Mimran, la paraguaiana si divide tra il lavoro come modella e attrice e l'essere mamma, cercando di non trascurare mai i piccolini di casa. Avvistata a Milano durante la Fashion Week, la Galanti ha sfoggiato il solito fisico mozzafiato... Altro che pancetta dei primi mesi! La silhouette della showgirl non risente ancora di alcun effetto "indesiderato" della gravidanza...