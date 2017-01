Claudia Galanti, mamma che relax a Ibiza!

12:30 - E' incinta da diverse settimane del suo terzo figlio, eppure Claudia Galanti a Ibiza con i suoi bambini sfoggia un fisico mozzafiato. In bikini sul bagnasciuga non mostra alcuna rotondità e il suo corpo sembra appena più florido solo sul décolleté. Cinguetta mentre si rilassa in spiaggia o gioca con le bolle di sapone durante una seduta idromassaggio e avvisa le mamme: “Jacuzzi niente di meglio per rilassare i bambini”. Sarà questa la ricetta giusta per essere in formissima pur essendo mamma (quasi) tris?