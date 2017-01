Claudia Galanti, il pancino finalmente si vede

10:49 - Procede benissimo la terza gravidanza della showgirl Claudia Galanti. Abituati al suo fisico statuario fa quasi tenerezza vedere che, sotto la canotta nera, spunta timido il primo accenno di pancino. La Galanti, infatti, ha superato il quinto mese di gravidanza e ormai diventa sempre più difficile nascondere le sue forme un po' più arrotondate.

Anche in viso la maternità si nota. I lineamenti si sono addolciti e la showgirl sprigiona quella luce che solo le future mamme hanno. Insieme a lei le amiche di sempre come Raffaella Zardo: insieme improvvisano un pigiama-party e scattano social, per rendere la serata ancor più indimenticabile.



Tra un giro di shopping e una serata tra donne, Claudia trova comunque sempre il tempo per la sua famiglia: eccola in giro per Milano insieme alla piccola Tal Harlow, avuta dal compagno Arnaud Mimran. Avvolta in un maxi-cappotto che le dona tantissimo, e nasconde le nuove rotondità, la Galanti si dimostra una mamma amorevole, tenera e attenta: anche con i tacchi vertiginosi accompagna i primi passi della sua bimba, senza mai lasciarle la manina. Non c'è che dire, il sex appeal non la abbandona mai e lei, sicura della sua bellezza, si lascia immortalare dai fotografi accennando appena un sorriso.