Claudia Galanti, "doppio petto" bollente

12:03 - Doppio "petto" bollente per Claudia Galanti, che posta su Instagram uno scatto piccante in cui posa con un completo firmato Pucci, pantaloni e giacca, sotto alla quale spunta il seno nudo.

La bellissima showgirl paraguaiana, incinta del terzo figlio, provoca con questa mise apparentemente sobria e seriosa, inserendo un dettaglio ad alto tasso erotico. Sotto la giacca, dalla profonda scollatura infatti, la sexy Galanti è completamnegte nuda, niente reggiseno e nemmeno una camicetta: "jumpsuit so hot", commenta lei stessa cinguettando maliziosa. Anche il resto della giacca non è da meno in quanto a sensualità, trasparenze e fori mettono a nudo la schiena della modella, che ancora mostra curve sinuose e nessun pancino. Negli scatti precedenti riecco la galanti in versione top manager, le lunghe gambe sexy sulla scrivania... Il capo che tutti vorrebbero avere in ufficio.