Cinquantenni splendide, massaggi hot e seni... birichini

15:24 - Pamela Prati incanta tutti con un servizio che mette in mostra le sue curve ancora toniche mentre Valeria Marini, per mantenere le sue, si lascia massaggiare in pose hot. Belen dimentica la biancheria ma si porta Stefano, entusiasta della scollatura della sua mogliettina. Naike Rivelli regala un topless ai suoi followers e Kate Middleton si fa cogliere impreparata da una folata di... vento!

LUNEDI' 18 NOVEMBRE



Pamela Prati, cinquantacinque anni e curve sempre perfette



Belen Rodriguez, sexy in camerino con Santiago



MARTEDI' 19 NOVEMBRE



Belen mezza nuda con Stefano



Valeria Marini feste e massaggi a luci rosse





MERCOLEDI' 20 NOVEMBRE



Naike Rivelli provoca in topless



Alessia Reato seno incontenibile



GIOVEDI' 21 NOVEMBRE



Belen Rodriguez sfoggia le sue sexy grazie



Kate Middleton con la gonna alzata





VENERDI' 22 NOVEMBRE



Le star ammalate si mettono in posa