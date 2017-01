Cindy Crawford, sexy in abiti maschili

11:03 - Cindy Crawford colpisce ancora. Nonostante i suoi quarantasette anni la top americana compare sulle pagine patinate di V Magazine regalando scatti decisamente hot. Camicia da uomo sbottonata fin sopra il seno, occhi chiusi e labbra leggermente aperte, la Crawford posa provocando le più maliziose fantasie. Un gioco di seduzione inscenato con il giovane modello Clement Chabernaud e immortalato dal fotografo Sebastian Faena.

Bellissima come sempre, Cindy Crawford sembra non sentire affatto il peso dell'età che avanza. La sua prima copertina l'ha ottenuta a soli ventun'anni per Vogue e, da allora, non ha mai smesso di essere una delle preferite dagli stilisti. Musa di Versace e prima modella a posare nuda per Playboy, Cindy continua ad incantare i suoi fan e non per niente è stata definita da People una delle cinquanta donne più belle al mondo.



Nel video girato durante lo shooting la modella dimostra ancora una volta il suo sex appeal indossando un gessato dal taglio molto maschile. Mai davvero nuda, la top regala una solo foto in cui lascia intravedere il suo splendido corpo. Distesa sull'erba, a coprire le sue forme solo una coperta a quadretti, mentre il seno sembra quasi voler fare capolino...