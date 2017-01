Chi è la più sexy del 2013? Vota con Tgcom24

10:17 - Belle, certo. Ma anche sfacciate, provocanti e ammiccanti. Il 2013 non è stato avaro di donne consapevoli della propria femminilità e in grado di stuzzicare l'immaginario erotico. Immagini a tinte forti, siparietti bollenti e pelle in vista. Ma chi è stata la più sexy dell'anno? Vota con il sondaggio di Tgcom24 .

Tra le belle di casa nostra in lizza ci sono Raffaella Fico, Marika Fruscio, Laura Cremaschi, Naike Rivelli, Belen Rodriguez, Cecilia Capriotti, Valentina Vignali e le evergreen Valeria Marini e Pamela Prati.



Il mondo del pop offre molte donne in grado di turbare dal twerking di Miley Cyrus, ai perizomi di Beyoncé fino alle provocazioni di Nicole Scherzinger, Cheryl Cole, Rihanna. Un videoclip censurato, quello di "Blurred Lines", ha lanciato la trasgressiva modella che balla quasi nuda, Emily Ratajkowski. Ma c'è anche la star dei reality Kim Kardashian.



Gli angeli di Victoria's Secret uniscono al fisico da dieci e lode, una malizia non comune. Sono Candice Swanepoel, Rosie Huntington-Whiteley, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio e Izabel Goulart.



Poi, ancora modelle, da Irina Shayk, già incoronata dai lettori di Tgcom24 come la più bella dell'anno a Cara Delevingne, la supermodel più ricercata del momento. E ancora Kelly Brook, Irene Berzero, Helen Flanagan e Imogen Thomas. Non si possono escludere le attrici di Hollywood Megan Fox, Scarlett Johansson e Sofia Vergara.