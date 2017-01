Chi è la peggio vestita del 2013?

12:21 - Eccentriche, le star si sbizzarriscono con il look. Così via a spacchi inguinali, mini della misura di una fascia per capelli, cappelli torreggianti sulla testa. Addirittura copricapezzoli e addobbi vari. Qual è la star peggio vestita del 2013? Vota con il sondaggio di Tgcom24 .

Stupire con outfit improbabili è parte della professione delle star d'Oltreoceano. Lady Gaga, Katy Perry, Rihanna, Rita Ora e Miley Cyrus seguono fedelmente le orme dell'eccesso della regina Madonna. Il lusso sfocia nel cattivo gusto quando un pon pon arancio sormonta un cappello da fatina nell'abbigliamento, pure iper griffato, di Anna Dello Russo. Eccesso di nudità per Antonella Mosetti e Nina Moric. Guendalina Canessa a furia di giocare con la moda non manca di combinare disastri. Valeria Marini è rinchiusa nel cliché di Jessica Rabbit e non riesce a uscirne. Simona Ventura abusa di colori e fantasie.