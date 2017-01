Charlotte Casiraghi è diventata mamma di Raphael

15:31 - E' nato questa notte Raphael, il primogenito di Charlotte Casiraghi e del compagno, l'attore comico Gad Elmaleh. Un altro maschietto si aggiunge alla corte del Principato di Monaco, dopo il piccolo Sacha, figlio di Andrea Casiraghi e Tatiana Santa Domingo. L'ultima uscita pubblica della principessa risale a qualche mese fa, raggiante mentre sfoggiava il suo pancione.

L'attore comico franco-marocchino conquistò la principessa più di un anno fa e poco importò la differenza di età. Elmaleh, infatti, ha ben quindici anni in più della piccola Casiraghi ma pare che lei non ci abbia proprio fatto caso. La loro prima uscita ufficiale risale allo scorso 23 marzo, quando Elmaleh si presentò al suo fianco al Ballo della Rosa di Monaco. All'annuncio della gravidanza il più entusiasta era stato proprio l'attore francese che aveva commentato:"Charlotte sta bene, ed è molto felice di diventare madre. Sarà la migliore al mondo, perché è molto generosa e affettuosa. Ha tutte le carte in regola per fare la mamma".