Charlotte Casiraghi col pancione è radiosa

Radiosa e col pancione ben in vista Charlotte Casiraghi si prepara al fatidico giorno. La nascita del bebè, che si presume sarà un maschietto, infatti è prevista fra poche settimane: "Charlotte sarà la madre migliore del mondo", dice il compagno Gad Elmaleh, che finalmente si fa fotografare insieme a lei.

Negli ultimi mesi infatti la bella principessa era sempre stata fotografata da sola, alimentando gossip maliziosi e un po' maligni sulla coppia, che avrebbe dovuto sposarsi in autunno. Ma tutto sembra invece funzionare a meraviglia, come mostrano gli scatti di Diva e Donna, dove la seconda figlia della principessa Carolina di Monaco fa addirittura prove di mamma con il compagno, ricomparso ultimamente molto spesso accanto a lei, e Noè il figlio 13enne di lui.



Una famiglia allargata che non scandalizza però più nessuno nel Principato, dove in fondo si sono tutti abituati alle "promiscuità" sentimentali delle principesse. Charlotte è bellissima, in un fresco abitino estivo premaman con il pancione prominente sorride e sembra serena. Il giorno del parto è sempre più vicino, poche settimane e la piccola Casiraghi sarà mamma, poi arriverà anche il matrimonio.



Intanto Gad Elmaleh dissipa ogni ombra dalla sua relazione con Charlotte: "Sono un uomo molto fortunato. Charlotte è felice e con nostro figlio sarà la mamma migliore del mondo, perché generosa e affettuosa. E io sono arrivato ad un punto della mia vita in cui la famiglia diventa molto importante". La principessa può dormire sonni tranquilli.