Cecilia Rodriguez si prepara alle nozze

18:59 - Cecilia Rodriguez, testimone della sorella Belen in uno splendido abito bianco, si prepara alle sue di nozze. Almeno così sembra da uno scatto pubblicato su Instagram dal papà Gustavo, occhi negli occhi con il suo Francesco Monte. Intanto, la sorella maggiore si gode le gioie del focolare domestico e fa la spesa per le vie del centro di Milano con il piccolo Santiago.

Non solo un flirt estivo quello tra Cecilia e Francesco. L'ex tronista aveva attirato molte polemiche tra i suoi fan sui social network per la storia con la bella argentina. In tanti tifavano per il trionfo dell'amore tra lui e Teresanna, la sua ex. Ma lui è andato avanti per la sua strada e ha conquistato la piccola di casa Rodriguez. Adesso, i due sembrano inseparabili, e regalano ai seguaci sui social network attimi di vita domestica.