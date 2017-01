Cecilia Rodriguez e Teresanna Pugliese, nessuna rissa

10:51 - Chi sperava di vedere Cecilia Rodriguez e Teresanna Pugliese accapigliarsi sul palco della manifestazione Io sposo a Ercolano è rimasto deluso. L'attuale fidanzata di Francesco Monte e la sua ex hanno mantenuto la calma e si sono comportate da vere signore risparmiando perfino battute o frecciatine. Entrambe hanno sfilato in abito bianco.

Cecilia ha sfoggiato una scollatura mozzafiato e un miniabito hot, mentre Teresanna ha indossato un abito lungo salvo poi scoprirsi le gambe in passerella.



La Rodriguez a chi le chiedeva del suo fidanzato rispondeva di aver trovato l'uomo giusto e di essere molto innamorata, da due mesi a questa parte. La Pugliese, che per il momento è single, ha parlato invece dei valori del matrimonio e si è detta pronta a sposarsi nel momento in cui troverà la persona giusta. Insomma una piccola contesa che però è rimasta coperta da veli bianchi e bouquet colorati.