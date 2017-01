Cecilia Rodriguez avvisa tutte: "Lui è mio, non si tocca!"

09:40 - Sono passati poco più di due mesi dall'inizio del loro amore ma Cecilia Rodriguez ci tiene a mettere in chiaro come stanno le cose con il suo Francesco. In una foto postata su Instagram l'argentina mostra una maglietta con una scritta che è un vero e proprio monito a chiunque voglia avvicinarsi al suo ex tronista:"Lui è mio, non si tocca!". Monte fa il vago ma sorride sornione anche perché a lui, le donne gelose, piacciono.

Fan e ammiratrici avvisate, dunque, sotto quegli occhi da cerbiatta si nascondono unghie da gatta: Cecilia è ben pronta a difendere il "suo" territorio. La coppia, che sembra davvero innamoratissima, parteciperà insieme a Verissimo per raccontare il loro amore, tanto chiacchierato e poco stimato.



Malelingue e invidiosi, infatti, hanno spesso insinuato sulla falsità del loro rapporto ma i due vanno avanti a testa alta, romantici più che mai. Foto con bacio per celebrare il loro mesiversario con tanto di cinguettio che sottolinea il tempo passato insieme mentre lui, di rimpallo, pubblica foto di abbracci tenerissimi. Che sia vero amore? Ai posteri l'ardua sentenza...