Cecilia Capriotti, gli scatti del debutto sono hot

11:04 - Ci mancava solo Instagram! Dopo le pose sexy e i cinguettii piccanti che deliziavano i followers su Twitter, Cecilia Capriotti ha scelto di debuttare sull'altro social network. Ecco allora comparire gli scatti in bikini che sottolineano il suo fisico da pin-up e i commenti non si fanno attendere. Tra i più maliziosi quelli che chiedono se è il triangolino ad essere stretto o se sono le sue curve ad essere sempre più bombastiche.

Lei non risponde e continua a postare scatti d'annata. Vecchie foto ricordo, come quella con Woody Allen, alternati da istantanee "da calendario" che hanno fatto impazzire non pochi italiani.

Cecilia, quando si tratta di social, sa bene dove andare a parare...