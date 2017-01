Carolina Marconi... che bomba sexy!

10:01 - Abito dorato dalla scollatura mozzafiato per Carolina Marconi. Al matrimonio della sorella l'ex gieffina ha sfoggiato una mise che ha lasciato tutti a bocca aperta. Fasciata nelle sue forme sinuose, la mora venezuelana ha offerto una splendida visuale sulle sue curve bombastiche. Maliziosa quanto basta, la Marconi ha condiviso con i suoi follower tutta la sua provocante bellezza.

L'abito bianco non rientra nei suoi piani ma Carolina non sembra rammaricarsene visto tutte le attenzioni che riceve sui social. I suoi fan, infatti, non fanno che apprezzare la sua splendida bellezza e lei, per ricompensare il loro affetto, li delizia con i scatti e post piccanti. Selfie da manuale e video canterini, stonature comprese eppure mai un capello fuori posto: perfino appena sveglia la Marconi si concede l'autoscatto social. Non sarà in dolce compagnia ma l'essere single sembra giovare al suo fascino...