Carolina Marcialis e Guendalina Tavassi si fanno la guerra sui social

12:03 - Carolina Marcialis difende il marito Antonio Cassano con le unghie. La prova sta in un litigio social tra la moglie del calciatore e Guendalina Tavassi. In una conversazione su Whatsapp tra la ex gieffina e un'amica è stato scritto: “Io mi metterei con Antonio Cassano solo per schiacciargli i brufoli”. Immediata e feroce la reazione della Marcialis che su Instagram ha sparato a zero su Guendalina.

“Mi meraviglio di una donna o se così si può chiamare con 2 figli, di quasi 30 anni che si mette a scrivere cattiverie gratuite senza nessuna motivazione!! Pensa a te e alla sofferenza che hai provocato a tua figlia che ci ha rimesso x il fallimento di una mezza donnetta dello spettacolo!! Cerca almeno con il secondo figlio di riuscire crescerlo come si deve magari ti do lezioni su come si crescono i figli e come si tiene su una famiglia unita!! Pensi di essere onnipotenti solo per 2 t… finte e 2 labbra da… vabbè lasciamo stare!! Comunque dal basso dei miei 22 anni sicuramente sono molto più intelligente e matura di te!! E poi x mio marito ti leccheresti le dita…di donne facili come te ne ha già avute 700!! Fatti una vita…fallita!!” ha cinguettato Carolina.



La Tavassi si è sentita in dovere di precisare via Facebook: “Una SIGNORA, nota come moglie di un noto calciatore, ha scritto sotto al mio post una serie di insulti gratuiti, senza nemmeno aver letto bene cosa c'era scritto e soprattutto chi aveva scritto cosa! nella conversazione una mia amica ha semplicemente detto che lei starebbe con Cassano solo per spremergli i brufoli una simpatica battuta a mio parere, che ha scaturito la rabbia repressa della moglie nei miei confronti!Ho pensato bene di non risponderle, perché a differenza sua IO sono una vera Signora (la signora D'Aponte : D) e oltre tutto non avrei nulla da dirle (perché non l'ho fatta io la battuta) se non che, se suo marito ha avuto 700 donne facili come me, mi dispiace solo che sia stata la 701esima, con la speranza che non faccia parte della cerchia di quelle a pagamento! Mi ha definita una fallita e sinceramente non mi ci sento, ho una famiglia favolosa ed un marito splendido che non mi fa mancare nulla e non si fa mancare neppure la conoscenza dell'italiano. Detto questo ringrazio la SIGNORA per i consigli sul come tenere unita una famiglia ricambierò con lezioni di indifferenza totale, superiorità, educazione, ironia, intelligenza, karma e soprattutto stai molto KARMA! Baci a tutti rosiconi e non ma soprattutto baci a tutti voi miei favolosi lovvins”.



Il popolo del web si è schierato con l'una o con l'altra.