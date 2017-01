Carmen Russo, ieri e oggi sempre hot

11:59 - Classe 1959 e una spaccata degna di una giovane ballerina. Carmen Russo non ha perso la sua elasticità e nonostante le forme più arrotondate e una bimba nata nemmeno un anno fa, la bella showgirl mette in scena un balletto hot con Enzo Paolo Turchi, come se il tempo non fosse passato. Poi rieccola in una serie di scatti vintage di Bruno Oliviero. Primi anni Ottanta, conturbante e sexy in lingerie.







Ne sono passati di anni da quando la prorompente Carmen ammiccava sui cartelloni pubblicitari, seminuda e sfoggiava le sue curve hot sulle pagine di Playboy e Playmen. Sex symbol prima, grazie a quelle forme da pin up maggiorate, con la sua quinta naturale di seno e le sue movenze provocanti, Carmen Russo è presto diventata una poliedrica showgirl televisiva. Accanto a lei, si potrebbe dire, da sempre, Enzo Paolo Turchi, partner, compagno, marito, amico e adesso padre della sua bambina. Rieccoli, insieme come una volta, su una pista da ballo. Ultra cinquantenni con tanta voglia di dimostrare che l'età non conta.



Alla presentazione della finale di "Miss Intimo" i due improvvisano un balletto hot, tra spaccate ardite, prese ad alto tasso di eros e baci appassionati. Carmen è super sexy, una splendida over 50 piena di energia e di sex appeal, gli stivali col tacco alto, i collant neri e le gambe in bella vista. A casa c'è la sua bambina che l'aspetta, la gioia più grande della sua vita e di quella del suo compagno Enzo, il coronamento della loro bellissima love story, che dura da decenni. Sono lontani i tempi in cui posava con la rossa chioma riccioluta e quei completini luccicanti e leopardati, che mettevano in risalto le sue forme esplosive e conturbanti. Un capitolo chiuso ormai, un passato però da non dimenticare. Per tutti Carmen resta un'icona sexy, ieri come oggi.