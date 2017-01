Tgcom24 >

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, grande festa per il battesimo di Maria 20 ottobre 2013

13:43 - Festa grande a Formello per il battesimo della piccola Maria Turchi, figlia di Enzo Paolo e Carmen Russo. La gente ha affollato la chiesa di San Lorenzo Martire per assistere alla cerimonia officiata da don Santino Sparta e don Marco. Poi tutti nella villa di Carmen, sempre a Formello, per il ricevimento.

La piccola ha avuto una madrina d'eccezione come Valeria Marini, mentre il padrino è stato Antonio Longo. Tra gli invitati anche Amadeus con la compagna, Giovanna Civitillo, e il loro bambino, Jose.