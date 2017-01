Carmen Di Pietro, strip d'antan

10:10 - Spogliarello piccante e scatti d'antan per la sexy Carmen Di Pietro immortalata in lingerie hot, autoreggenti e tacchi a spillo in una strada romana... Correvano gli anni Novanta e l'attrice e showgirl sfoggiava le sue curve e le sue forme conturbanti..

Tornata sotto i riflettori in questi ultimi mesi per la sua burrascosa relazione sentimentale con il compagno Giuseppe Iannoni, accusato di averla tradita, Carmen Di Pietro, classe 1965, è ancora una donna bellissima e affascinante. Negli scatti di Bruno Oliviero, fotografo delle dive, però, rieccola nella sua versione più hot.



E' il 1994 e Carmen posa per le strade di Roma inscenando un piccante striptease e restando in lingerie super sexy tra le auto. Irresistibile e voluttuosamente erotica Carmen ammicca all'obiettivo, maliziosamente sensuale e seducente. Scatti d'altri tempi, che accendono ancora i sensi.



Protagonista di ben 18 film, quasi tutti erotici, l'attrice e ex naufraga dell'Isola dei Famosi, è salita alla ribalta delle cronache per il suo matrimonio con il noto giornalista Sandro Paternosto, nel 1998, ben più vecchio di lei e da cui rimase vedova già nel 2000. Ma anche per la sua protesi al seno esplosa durante un viaggio aereo a causa della pressurizzazione della cabina.



Per tutti resta comunque e soprattutto una icona sexy, come in questi scatti d'antan, che ha fatto sognare ad occhi aperti e volare l'immaginazione di milioni di italiani per un intero ventennio... e forse più.