Candice Swanepoel, scatto social senza veli

12:33 - Che in intimo sia sempre bellissima non è certo una novità. Ma l'Angelo di Victoria's Secret si diverte a stupire ed ecco che, sul suo profilo Instagram, Candice Swanepoel posa senza veli. Lo scatto ricorda quello di uno shooting ma non per questo è meno intrigante. Lei, col suo corpo statuario completamente nudo, guarda fisso l'obiettivo e non accenna nemmeno un sorriso, scatenando le fantasie più erotiche.

Seducente e self-confident quanto basta per incantare anche gli amanti dei corpi più burrosi, Candice sa come attirare l'attenzione sui suoi punti forti. Come il sedere, marmoreo e all'altezza giusta e gli addominali, scolpiti quanto basta per donare alla sua pancia un effetto piatto da invidia. E a chi la critica per il suo poco seno risponde fiera:"Non mi importa se non ho le tette. Io non sono perfetta!", come a dire che tanto, lei, col suo corpo lavora lo stesso.



Scelta dalle più importanti case di moda la modella sudafricana ha sfilato per tutti, da Dolce&Gabbana a Christian Dior, e ora è lei il volto noto delle campagne dell'intimo più amato oltreoceano. E come Angelo, la Swanepoel ci sa davvero fare. A lei, infatti, è stato concesso l'onore di indossare il Royal Fantasy Bra ricoperto di ben 4,200 gemme preziose incastonate in oro da 18 carati dal valore di 10 milioni di dollari. Bella, brava e innamorata: da diversi anni sta con Hermann Nicoli, il modello brasiliano che le ha rubato il cuore quando era solo una ragazzina. Una coppia decisamente da copertina.