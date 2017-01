Candice Swanepoel posa felina in lingerie

15:50 - Candice Swanepoel, uno degli angeli più trasgressivi del brand Victoria's Secret, dà il meglio di sé in lingerie. Eccola, allora seminuda, coperta solo da bustier, mutandine e calze. I suoi capelli biondi sono vaporosi in un'acconciatura anni Quaranta. La modella è sdraiata sul letto in una posa felina.

Sarà proprio lei la prescelta che indosserà, al prossimo show del marchio di biancheria intima, un reggiseno da 10 milioni di dollari, con 4.200 gemme incastonate.



Ma Candice ama mostrare il suo corpo non solo per pubblicità. Così, regala piccoli assaggi della sua pelle per i seguaci sui social network. In un altro spot ad alto tasso erotico, la bollente Candice si mostra in un costume striminzito in spiaggia. Sdraiata sulla battigia, con il sedere all'insù, aspetta che arrivi l'onda a rinfrescarla.